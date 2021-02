Slowakei: 14 Tage Pflicht-Quarantäne bei Einreise

Wer nicht in häusliche Quarantäne will, kann diese Zeit in staatlichen Einrichtungen verbringen. Frühestens am achten Tag dürfen dann die Einreisenden einen Corona-Test absolvieren. Sollte dieser negativ ausfallen, kann die Quarantäne vorzeitig beendet werden. Sollte es die Pandemie-Situation erfordern, könnten die Regeln noch strikter gestaltet werden, warnte Krajci. In Frage kommt demnach auch eine rein staatliche Pflicht-Quarantäne, sagte er.