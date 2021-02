NBA: Dallas Mavericks „pfeifen“ auf die US-Hymne

„The Star-Spangled Banner“ ist bei Sportveranstaltungen in den USA fester Bestandteil des Programms. In der NBA aber wird nun an dieser - bisher als unumstößlich erscheinenden Tradition gerüttelt. Denn bei den Heimspielen der Dallas Mavericks wird in dieser Saison auf die Nationalhymne verzichtet. Mark Cuban, Besitzer der Mavs, bestätigte dies am Dienstag der US-Nachrichtenagentur AP.