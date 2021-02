Günther Platter: Tiroler ja nicht „eingesperrt“

Mögliche Abschottung, Reisewarnung, Testpflicht: Zwischen Tirol und dem Bund gab es in den vergangenen Tagen heiße Debatten. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) will nach den zähen Verhandlungen um verschärfte Maßnahmen in Tirol zur Eindämmung der südafrikanischen Coronavirus-Variante keine Verstimmungen erkennen. „Die Beziehung zwischen Wien und Tirol passt.“