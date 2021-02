AMS: Arbeitslosigkeit in Kärnten auf Rekordhoch

Höchste Arbeitslosigkeit in Handel und Gastro

Bis zu 75.000 Beschäftigte waren außerdem in Kurzarbeit. Im Jahresdurchschnitt waren 27.000 Kärntner arbeitslos gemeldet. Betroffen waren sämtliche Gruppen am Arbeitsmarkt, wobei es vor allem junge bis 25 Jahre sowie die Über-50-Jährigen am stärksten getroffen hat. Die Sparten mit der höchsten Arbeitslosigkeit waren der Handel und die Gastronomie.