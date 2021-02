Mischung bei Impfungen könnte bei Engpass helfen

In Großbritannien untersuchen Forscher, wie eine Kombi-Impfung mit zwei verschiedenen Vakzinen wirkt. Das wäre angesichts der Impfstoffknappheit hilfreich. In der Studie sollen laut NZZ die Produkte von Biontech/Pfizer und AstraZeneca kombiniert werden. Sie basieren auf unterschiedlichen Technologien: Biontech/Pfizer ist ein mRNA-Impfstoff, AstraZeneca eine Vektor-Impfung. Eines haben beide gemein. Sie wollen uns gegen das Spike-Protein des Virus immunisieren – nur der Weg dorthin ist ein jeweils anderer. Was sogar effektiver sein könnte.