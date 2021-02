Der Tod stellt bei diesen Bildern kein Tabu dar

Der deutsche Biologe und bis vor zwei Jahren als professioneller Postmortem-Fotograf tätige Martin Kreuels fasst dieses sensible Thema im Telefongespräch mit der „Tiroler Krone“ in folgende Worte: „In der Postmortem-Fotografie geht es an erster Stelle nicht um die verstorbene Person, sondern um deren Angehörige, die mit dem Erlebten weiter leben müssen.“ Bilder sind auch eng mit der individuellen Erinnerungskultur verknüpft, wie die Innsbrucker Bestattungsunternehmerin und Philosophin Christine Pernlochner aus ihrer täglichen Erfahrung bestätigen kann: „Jeder von uns hat sein Smartphone mit einer Kamera als ständigen Begleiter bei sich. Fast jede Familie macht in unserem Unternehmen vor der Verabschiedung am offenen Sarg Fotos vom verstorbenen Angehörigen.“