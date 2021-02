Vorgehen der Dienstbehörde wird geprüft

Die Teilnahme an einer Anti-Corona-Demo in Wien sowie die Missachtung der Maskenpflicht auf der Demo und am Schulstandort führte zur Suspendierung eines Volksschuldirektors. Die Bildungsdirektion hatte betont, dass er „als öffentlich Bediensteter in seinem gesamten Verhalten darauf Bedacht zu nehmen habe, dass das Vertrauen der Allgemeinheit erhalten bleibt.“ Als Schulleiter und Vorgesetzter habe er zudem eine Vorbildwirkung. Der Wiener Volksanwalt Walter Rosenkranz leitete nun ein amtswegiges Prüfverfahren dazu ein. Er will sich den Verwaltungsakt vorlegen lassen und das Vorgehen der Dienstbehörde prüfen.