„Masked Singer Austria“: Weintraube und Germknödel

Sie outete sich bei einer Onlinepressekonferenz am Dienstag als Fan des Formats. „Wenn man Teil einer Sendung wird, die man so gern schaut und so lebt, ist das natürlich ein Geschenk für jede Moderatorin.“ Als sie erstmals das Studio in Köln, in dem auch die deutsche Variante von ProSieben produziert wird, betreten hat, sei sie „baff“ gewesen. „Ich bin aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen. Es ist absurd, wie schön dieses Studio ist. Und es ist absurd, wie gut alle singen!“