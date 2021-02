Das war das meistgeschaute Formel-1-Rennen in 2020

Vor allem in einigen Schlüsselmärkten seien Anstiege zu verzeichnen gewesen, hieß es. In China wuchs das TV-Interesse demnach um 43 Prozent, in Russland sogar um 71 und in Deutschland immerhin um fünf Prozent. Der TV-Sender RTL beendete mit der vergangenen Saison allerdings seine Übertragungen, ab diesem Jahr wird die Formel 1 in Deutschland nur noch von Sky live gezeigt.