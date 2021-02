Wien: So teuer kommen nun Corona-Sünden zu stehen

Noch teurer wird es in Wien für all jene, die sich nicht an die geltenden Corona-Regeln halten wollen. Die Strafen für Corona-Sünder wurden mit Montag noch einmal kräftig angehoben. Das Missachten des Sicherheitsabstandes (zwei Meter müssen es nun sein) und der Maskenpflicht kann im Ernstfall bis zu 500 Euro kosten.