Sarah Kern: Ehe-Aus nach nur vier Monaten

Über ihr neues Single-Leben scheint die 53-Jährige aber nicht enttäuscht - im Gegenteil. „Ich bin so voller Power wieder“, verriet sie. „Und das zeigt mir alleine schon, dass ich so happy bin, dass ich richtig entschieden habe.“ Rosenkrieg werde es jedenfalls keinen geben. Neue Liebe aber wohl auch nicht, denn: „Ich bin so glücklich alleine“, erklärte Kern weiter.