Ossiach: Sanfte Sinfonien locken an den See

Der traditionelle Kunsthandwerksmarkt ist der größte in Österreich. Die Gemeinde ist auch sehr bekannt für seine Camping-Anlagen. Im Kletterwald geht’s hoch hinauf; den Besuchern bietet sich ein traumhafter Panoramablick über den See. Ein Kletterparadies für die ganze Familie. Es gibt Radstrecken, Wanderwege in den Ossiacher Tauern, Schiffsfahrten, idyllische Landschaften. In der Kulisse aus Bergen und dem See fühlen sich alljährlich Tausende Touristen wohl.