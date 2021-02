Die neue Kugel steckt bereits im Lauf

„Den Schnee hab wohl ich aus Tirol mitgebracht!“ Grinsend wischte sich Stürmer-Neuzugang Kelvin Yeboah (Vertrag bis 2024) nach seinem ersten Sturm-Mannschaftstraining in Messendorf die Nässe aus dem Gesicht. Der 20-jährige Stürmer, der in Ghana geboren wurde, in Italien aufgewachsen ist und nach Jugendausbildung in London (West Ham) seit 2018 zehn Treffer für die WSG Tirol erzielt hatte, freute sich, dass er schon heute gegen Ried einen Kaderplatz erhielt: „Ich will mich so schnell wie möglich integrieren, Tore schießen und Sturm weiterhelfen."