Zwei Investoren für „Eliah Sahil“

Mit seiner Naturkosmetikmarke „Eliah Sahil“ ist er bereits in zehn Ländern vertreten. Zudem platzierte er seine Linie in einer großen Drogeriemarktkette in Österreich. „Ich sehe es nicht als Arbeit, sondern als meine Berufung an, die Welt etwas zu verändern“, erzählte der Gründer im TV. Bei seinem neuen Produkt handelt es sich um ein Duschpulver, das auch für Kinder und Allergiker geeignet ist.