Australian Open LIVE: Thiem gegen Kukuschkin

Viel Zeit im Hotelzimmer

Österreichs „Sportler des Jahres“ hofft, dass die Australian Open das letzte Major in der „Bubble“ sind. „Es war eine lange Zeit über zwei Wochen in Quarantäne mit viel Zeit im Hotelzimmer. Wir spielen jetzt das dritte Turnier in der Bubble, aber jetzt können wir raus und auch Abendessen gehen, also das ist viel besser“, sieht Thiem zumindest Vorteile „down under“.