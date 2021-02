Wirbel um Aktenberge im Innsbrucker Landhaus

Akten sind an sich im Landhaus in Innsbruck bzw. für die dortigen Beamten nichts Außergewöhnliches. Allerdings sorgen dort derzeit riesige Aktenberge für Zündstoff. Konkret sollen es an die 26.000 Einreichungen sein, die Betriebe wegen Corona in der Hoffnung auf Zahlungen gemacht haben.