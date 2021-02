Toter nach Tauchunfall in bayerischer Höhle

Unfall erinnert an Drama in Riesending-Höhle

Im Jahr 2014 hatte ein Rettungseinsatz in der Riesending-Schachthöhle im Untersberg bei Berchtesgaden die zuvor in der Öffentlichkeit wenig bekannte Szene der Höhlenforscher ins Licht der Öffentlichkeit gerückt. Ein Forscher wurde zu Pfingsten 2014 von einem Steinschlag in der tiefsten Höhle Deutschlands am Kopf getroffen. Er erlitt ein Schädel-Hirn-Trauma und wurde in einer elf Tage dauernden und fast eine Million Euro teuren Rettungsaktion von mehr als 700 Helfern, darunter 42 Österreicher, aus 1000 Metern Tiefe wieder ans Tageslicht gebracht.