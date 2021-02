Ungarn stürmen Tests im Burgenland

Hintergrund ist die neue Corona-Verordnung der Ungarn, die künftig ein negatives Ergebnis zur Einreise vorschreibt. Die Folge ist, dass die Teststraßen teilweise an die Grenzen ihrer Kapazitäten stoßen. „Krone“-Leser berichten, dass es im Bezirk Neusiedl am See keine freien Termine mehr gibt.