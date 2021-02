Hunderte Menschen bei grenzübergreifender Demo

Statt der laut Veranstalter angemeldeten 2.000 nehmen auf österreichischer Seite 400 bis 500 Menschen an dem Protest teil, so die Einschätzung der Polizei. In Bayern dürften es etwa doppelt so viele sein. Die Stimmung ist in Salzburg aufgeheizt: Masken tragen nur wenige, Abstände werden kaum eingehalten.