Haas erinnert an Peter Alexander: „Haben geweint“

Warum umgibt die Figur von Peter Alexander speziell in den letzten Jahren seines Lebens diese große Traurigkeit?

Ich weiß nicht, warum. Im Grunde genommen, wenn ich bei ihm war, war es eigentlich immer lustig. Vor allem natürlich in den früheren Jahren am Set. Ich kann mich noch gut erinnern, da sollten wir die Schlussszene drehen, in der er mich geküsst hat. Doch es war ihm so peinlich, weil ja auch immer seine Frau Hilde in der Nähe war. Irgendwann war es dann aber mal genug, und dann hat der Regisseur zu seiner Frau gesagt: „Lass die zwei jetzt endlich alleine.“ Und dann hat die Kussszene so gut geklappt, dass ich geglaubt habe, ich bekomme keine Luft mehr.