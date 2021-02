Bis auf Gedränge bei Treppe war „alles paletti“

Nach dem ersten großen Ansturm am 27. Dezember machte ein Video, welches das Gedränge in Hinterstoder zeigte, internationale Schlagzeilen – eine „Werbung“, auf die man gerne verzichtet hätte. Inzwischen haben die Verantwortlichen deutlich dazugelernt, so wird, wie berichtet, mittlerweile schon die Zufahrt ins Tal reguliert.