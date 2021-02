Pathologe: Kranke sterben an und nicht mit Virus

Viele Menschen sind skeptisch, ob die Zahl an Corona-Toten überhaupt aussagekräftig ist - immer wieder wird in sozialen Medien diskutiert, ob Menschen, die positiv auf den Erreger getestet wurden, tatsächlich an den Folgen der Infektion oder vielmehr mit dem Virus gestorben sind. Der Direktor des Instituts für Pathologie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein klärte nun auf: „Bei 85 Prozent der Fälle konnten wir wirklich bestätigen, dass sie an Covid-19 verstorben sind.“