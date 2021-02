„Sollten weniger schimpfen und mehr impfen!“

Von einem „Impfwunder“ spricht Selmayr. Man habe binnen kürzester Zeit reagiert: drei Zulassungen innerhalb von zehn Monaten, die zu 80% in Europa produziert werden. Die Meinung teilen nicht alle; Kritiker stoßen sich an der späten Vertragsunterzeichnung mit den Pharmaherstellern. Selmayr gibt zu: Die Verhandlungen haben in der EU länger gedauert, es handle sich schließlich nicht um einen Bundesstaat und man habe stets 27 Staaten mit einbeziehen müssen.