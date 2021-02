„Riesentorlauf? Da brauchen wir ein Ski-Wunder!“

In der vierten Folge des krone.tv-Fomats „Steilhang“ sprechen Moderatorin Kimberly Budinsky und Sportjournalist Alex Hofstetter unter anderem über die Aussichten auf die WM in Cortina, das kleine Ski-Wunder, das es auf der Tofana im Riesentorlauf brauchen wird, die vielen Verletzungen die in dieser Saison schon verzeichnet wurden, den guten Teamgeist unseres Slalom-Teams und die herausragenden Leistungen unserer ÖSV-Adlerinnen (alles im Video oben).