Sebastian Vettel: Sein Boss schießt gegen Ferrari

Das neue Formel-1-Werksteam Aston Martin will mit Sebastian Vettel Platz drei in der Teamwertung erreichen. Teamchef Otmar Szafnauer sagte am Donnerstag im Interview von RTL/ntv: „Es wäre natürlich toll, wenn wir Red Bull und Mercedes einen Kampf liefern können.“ Vettel hat Ferrari nach sechs Jahren verlassen und fährt zukünftig für das Nachfolgeteam von Racing Point, weshalb sich Vettels neuer Boss auch einen Seitenhieb Richtung Scuderia nicht verkneifen konnte.