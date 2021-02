Dem Jüngsten bleibt nur die„Rote Laterne“

Koita nur knapp hinter Soriano

Das ist auch aktuell der Fall, denn mit Sekou Koita und Patson Daka führen zwei Offensivkräfte der Bullen die Torschützenliste in der Bundesliga an. Generell sorgen die beiden wettbewerbsübergreifend regelmäßig für Jubelstimmung in den Reihen des rot-weiß-roten Serienmeisters. Im Schnitt trifft Koita alle 98 Spielminuten und liegt nur knapp hinter Soriano (96) und Alan (91) auf Rang vier der ewigen Bullen-Hitparade (siehe Grafik).