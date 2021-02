Gschwandtner kehrt zu den Wurzeln zurück

Firmenstandort in Leonding

„Es gibt viele Coaches, und manche machen das auch ganz gut. Wir sind aber der Meinung, dass Leadership im 21. Jahrhundert anders aussehen muss“, sieht Gschwandtner viel Potenzial in Leaders21, das sich bei hello again in Leonding eingemietet hat und sich an Unternehmen und Beschäftigte richtet. Acht Personen ist das Team bereits groß. Gschwandtner schraubt für die neue Firma sein Engagement bei Tractive, wo er erst im Jänner 2020 als Wachstums-Manager andockte, ab März stark zurück.