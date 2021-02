Paris steht auf Bremse: Tauziehen um EU-Impfpass

„Die Debatte über ein EU-Zertifikat ist verfrüht“, sagt Clément Beaune, Staatssekretär für europäische Angelegenheiten, beim Besuch von Ministerin Karoline Edtstadler in Paris. Beaune gilt als enger Vertrauter des französischen Präsidenten und als dessen Vordenker in europäischen Fragen. Auch wenn Edtstadler betont, dass „Österreich und Frankreich in vielen Dingen einer Meinung“ seien, ist es bei diesem Thema nicht der Fall. Vorreiter für ein EU-Zertifikat, mit dem Geimpfte in ganz Europa wieder frei reisen oder in Restaurants gehen können, ist Griechenland. Portugal hat sich sofort angeschlossen, auch Malta ist dafür, ebenso Slowenien, Polen, Dänemark und Estland. Und auch Österreich unterstützt den Vorstoß, jetzt sei der richtige Zeitpunkt dafür, so Ministerin Edtstadler.