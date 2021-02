Offizier provozierte unbewusst mit Neonazi-Spruch

Das Bundesheer kennt das Video, die Sache wird geprüft, hieß es am Montag auf Anfrage der APA. Der Kommandant der 6. Gebirgsbrigade betont in dem Video, nicht als Bundesheer-Offizier, sondern als „Staatsbürger“ zu sprechen. Die Zeilen auf dem T-Shirt, das er trägt und auf das er auch in dem Clip eingeht, schreibt er dabei Körner zu.