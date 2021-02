Wie „New Work“ Leben & Arbeit vereint

Corona hat die Arbeitslosenquote massiv in die Höhe getrieben. 15.695 Personen waren Ende 2020 arbeitslos - das sind um 58 Prozent mehr als im Dezember 2019. Während Land und AMS die mit 59 Millionen Euro bisher größte Joboffensive in der Geschichte Vorarlbergs einläuten, darf man sich durchaus fragen: Welche Jobs wird es in Zukunft überhaupt (noch) geben? Weniger, weil zu befürchten ist, dass das eine oder andere Unternehmen nach Corona möglicherweise gar nicht mehr am Markt vertreten sein wird. Sondern vielmehr, weil sich die Arbeitswelt schon seit geraumer Zeit in einem epochalen Umbruch befindet, der durch die Coronakrise lediglich beschleunigt wurde.