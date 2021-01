Grbic stürzt mit Lorient PSG von Tabellenspitze

Aufsteiger Lorient verließ mit dem fünften Saisonsieg, dem zweiten in Serie, die Fixabstiegszone und schob sich auf den Relegationsplatz. Grbic wurde in der 61. Minute beim Stand von 1:2 ausgewechselt. Der für ihn eingetauschte Terem Moffi erzielte in der Nachspielzeit den Siegestreffer (91.). Für PSG waren am Ende auch zwei Elfertore von Superstar Neymar (45., 58.) zu wenig. Der Titelverteidiger kassierte im fünften Spiel unter Neo-Trainer Mauricio Pochettino die erste Niederlage. Zuletzt hatte PSG drei Siege in Serie gefeiert.