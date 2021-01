Werner Kogler: „Bin dafür, rigoros durchzugreifen“

Passgenaue Förderungen

Der organisierte Sport ist in Österreich trotz weitgehendem Corona-Stillstand bisher finanziell gut über die Runden gekommen, was an der großzügigen Dotierung der diversen Fonds und Sondertöpfe liegt. Man sei in der Lage, für jedes Schadensquartal passgenaue Förderungen anzubieten. Und das in einer in Europa einmaligen Höhe, liege man doch beispielsweise beim Fonds für alle Non-Profits-Organisationen (NPO) übers Jahr gesehen bei rund einer Milliarde Euro, so Kogler. Der Sport war dabei mit bis dato 57 Mio. Euro an verbindlichen Zusagen an 5.370 Amateursport-Vereine der größte Nutznießer.