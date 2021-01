Steirische FPÖ erbost wegen Asyl-Demo in Graz

Keine Spur von Sonntagsfrieden bei der steirischen FPÖ. Im Gegenteil bei den Freiheitlichen herrscht offenbar leicht erhöhte „Betriebstemperatur“. Sie werfen dem Innenminister Willkür vor, da die Polizei in Wien die Demos gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung untersagte, in Graz und auch in Innsbruck aber sehrwohl gegen die Abschiebung von Kindern demonstriert werden durfte. „Demonstrationen gegen rechtmäßige Abschiebungen von Migranten mit negativen Asylbescheiden sind natürlich für ÖVP und Grüne überhaupt kein Problem und werden sogar von zahlreichen linken Politikern beklatscht. Soll so sein, die Versammlungsfreiheit gilt immerhin für alle. Es darf aber nicht sein, dass friedliche Demonstrationen gegen die Lockdown-Politik der Bundesregierung verboten werden. Diese Willkür hat in einer Demokratie keinen Platz“, reagierte der stellvertretende Klubobmann und FPÖ-Sicherheitssprecher und steirische Nationalratsabgeordnete Hannes Amesbauer verärgert.