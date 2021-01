Stornofalle schnappt bei vielen Reiselustigen zu

Sie sind nicht die ersten Betroffenen, die für den nicht angetretenen Urlaub beinahe tief in Tasche gegriffen hätten. „Konsumenten können von einer Pauschalreise ohne Zahlung von Stornokosten zurücktreten, wenn am Bestimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare und außergewöhnliche Umstände auftreten“, erklärt Herwig Höfferer von der Arbeiterkammer, der sich für das Paar erfolgreich einsetzte.