Langenzersdorf: Explosion bewusst herbeigeführt?

Detonationen, Feuer, Rauch - Schreie! Dann gespenstische Ruhe: Freitagfrüh stand in der Gemeinde Langenzersdorf (NÖ) die Zeit still, nachdem ein halbes Wohnhaus in die Luft geflogen war. Stundenlang bekämpften Feuerwehrleute die Flammen. Ein Wettlauf mit der Zeit, um Verschüttete aus den Trümmern zu befreien. Was am Ende des Tages übrig blieb: eine Ruine, sechs Verletzte, ein toter Mieter. Und ein schrecklicher Verdacht ...