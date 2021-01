„Harte Maßnahmen nicht mehr lange durchzuhalten“

So kamen wir also in eine Negativspirale; die Regeln wurden eher zu Empfehlungen, die Achtsamkeit geringer. Hinzu kamen Kommunikationsprobleme, sagt Kittel: „Die Kommunikation der Regierung mit der Bevölkerung war sehr stark von oben herab geführt“. Und Sonntag gibt zu bedenken: Es wurde gleich im ersten Lockdown mit harten Regeln und strengen Strafen gearbeitet. „Man kann nicht an Tag eins mit der Maximaldrohung beginnen. Da tut man sich schwer, das nachher noch zu eskalieren. So wird das Ganze irgendwann unglaubwürdig“.