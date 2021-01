Wien wächst trotz Corona: Zwei Millionen bis 2027

Floridsdorf wuchs am stärksten

Am stärksten ist das Bevölkerungswachstum in den Außenbezirken (am stärksten in Floridsdorf), während die Innenbezirke und der Westen eher stagnieren. Ob und wie sich die Corona-Krise auf die Geburtenbilanz auswirkt, kann Landesstatistiker Ramon Bauer noch nicht sagen. Hier müsse man die Daten des nächsten Jahres abwarten.