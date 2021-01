Keine Fahrschul-Prüfungen

Corona sorgt auch in vielen Fahrschulen für Unsicherheiten und Probleme. So ist der Theorieunterricht derzeit ausgesetzt, Distanzunterricht nicht zulässig. Deshalb fordern die Fahrschulbetreiber, dass zumindest Kleingruppen mit Abstand und Maske wieder betreut werden können. Ein Lichtblick: Zumindest dürfen jene Kandidaten wieder zur praktischen Prüfung antreten, die den theoretischen Teil schon vor dem Lockdown bestanden haben. „Theorieprüfungen sind derzeit nämlich auch weiter ausgesetzt.“, so Sprecher Karl Karner. Auch die Fahrsicherheitstrainings im Rahmen der Mehrphasenausbildung seien derzeit aufgrund der Corona-Verordnungen nicht umsetzbar.