Auto-Überschlag nach Verkehrsunfall in Wien

Der Unfall geschah nach Angaben der Berufsfeuerwehr Wien in der Oberlaaer Straße. „Als die alarmierten Kräfte am Unfallort eintrafen, lag der schwer beschädigte Pkw auf dem Dach quer auf der Fahrbahn“, so Oberbrandrat Christian Feiler. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die beiden Insassen des Autos nicht mehr im Fahrzeug. Sie hatten beim Unfall Verletzungen unbestimmten Grades erlitten und wurden vom Rettungsdienst versorgt, hieß es weiter.