„Er hat nicht eingeschlagen wie erhofft“

Ich fand ihn gut, gerade in der Champions League extrem stark. In der Bundesliga gab es Spiele, in denen er sicher noch ein wenig mehr aus sich herausholen hätte können. Wichtig ist, dass er auf hundert Prozent seines Niveaus kommt. Vielleicht braucht er in manchen Situationen ein wenig mehr Härte, da kann er sich steigern.