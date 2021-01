Neue Technologie: Ein Schnelllader für E-Autos

Kelag hat vorgesorgt:

Die Kelag hat mit einem eigenen 1600-kVA-Trafo vorgesorgt. Stadtchef Martin Kulmer freut sich: „St. Veit bleibt damit Vorreiter bei erneuerbarer Energie.“ Mehr als 200 öffentliche Ladepunkte gibt es in Kärnten mittlerweile. Weitere Hochleistungsstationen sind in der näheren Zukunft bei der Wörthersee-Rast auf der Südautobahn und in Wolfsberg geplant.