Listen-Chaos in Wien: 50 Impfwillige heimgeschickt

Mit E-Card, Impfpass, ausgefülltem Fragebogen und mit Mund-Nasen-Schutz machte sich Klaus M. am Mittwochvormittag auf den Weg zum Messezentrum. Wie in der E-Mail empfohlen, erschien der 60-Jährige überpünktlich, fieberte er doch dem Piks schon entgegen. Doch als sich der Risikopatient am Schalter anmelden wollte, ging ihm sprichwörtlich „das G‘impfte“ auf. „Mir wurde gesagt, ich scheine nicht auf der Liste auf“, so Herr M. Also musste er wieder umdrehen.