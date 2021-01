Mädchen (9) stieg in falschen Bus - Suchaktion

Furchtbar in Sorge versetzt hat eine neunjährige Schülerin ihre Tante am Dienstagnachmittag im Wiener Bezirk Liesing. Das Mädchen sollte direkt nach der Schule zur Verwandten fahren - tauchte aber dort zum vereinbarten Zeitpunkt nicht auf. Die Polizei wurde alarmiert, eine Fahndung gestartet. Eine halbe Stunde später konnte dann Entwarnung gegeben werden: Das Mädchen war unabsichtlich in einen falschen Bus gestiegen.