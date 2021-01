Wien: Nach Stromausfall Feuer in Wohnung bemerkt

Eine 87 Jahre alte Pensionistin hat sich am Dienstagabend in Wien auf ihrem Balkon in Sicherheit bringen müssen, nachdem in ihrer Wohnung im Bezirk Meidling ein Feuer ausgebrochen war. Auf den Brand wurde sie erst aufmerksam, als in den Räumen der Strom ausfiel. Durch Hilfeschreie gelang es ihr, die Aufmerksamkeit von Nachbarn auf sich zu ziehen, die in der Folge die Berufsfeuerwehr alarmierten.