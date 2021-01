Die Dance Industry macht auf Probleme aufmerksam

Miriam aus Friesach in der Hauptrolle

Gedreht wurde das Video vor dem Dance Industry-Tanzstudio in St. Veit. Die Hauptrolle spielt die neunjährige Miriam aus Friesach. „Sie hatte eine Riesenfreude beim Dreh – einfach, weil sie wieder für kurze Zeit ins Studio konnte um dort ihrer Leidenschaft nachzugehen“, so Ellersdorfer, der sich für ein Ende der Schließungen einsetzt. „Sonst trainieren wir vielleicht outdoor – notfalls im Skigewand“, scherzt er.