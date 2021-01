Take That kommen zurück - mit Robbie Williams!

Mit seiner Antwort auf die Frage, wie denn die Chancen auf eine Rückkehr von Take That in der ursprünglichen Besetzung stünden, sorgte Gary Barlow jetzt für reichlich Aufregung bei seinen Fans. Der Sänger meinte nämlich: „Ich glaube, das wird‘s geben. Das ist einer der Nervenkitzel, Teil dieser Band zu sein. Man weiß nie, was von Platte zu Platte alles passieren wird und ich liebe es.“