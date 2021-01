Herzogin Kate begeistert Schotten mit ihrem Kleid

Am 25. Jänner wird in Schottland alljährlich die „Burns Night“ zu Ehren des Geburtstags des Dichters Robert Burns gefeiert. Gegessen wird dabei ein „Burns Supper“ mit schottischen Spezialitäten wie Haggis. Prinz William und Herzogin Kate haben dem Gesundheitspersonal in Schottland so ein Dinner spendiert, wie sie in einem Video auf ihrem Instagram-Account verrieten.