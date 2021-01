„Harry Potter“-Serie in „extrem früher Phase“

Wie der „Hollywood Reporter“ berichtet, will HBO Max eine TV-Serie rund um die Schüler der Zauberschule Hogwarts schaffen. Verantwortliche sollen sich bereits mit Drehbuchautoren getroffen haben, wie die Idee umgesetzt werden könnte. Ein Insider schränkte aber noch ein, dass sich das Projekt noch in einer „extrem frühen Phase“ befinde. Ein Autor sei bisher noch nicht verpflichtet worden und auch Castings von Schauspielern für eine mögliche Besetzung liegen noch weit in der Zukunft. Ein Sprecher von Warner Bros., dem Mutterkonzern von HBO Max, wollte die Arbeit an einer Serie unterdessen aber nicht bestätigen.