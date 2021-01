Bauernbund wieder mit Absoluter, Rote Schlusslicht

Die Wahlbeteiligung lag bei 49,04 Prozent und damit leicht unter dem Niveau der vergangenen Landwirtschaftskammerwahl 2015. Der türkise Bauernbund erreichte laut dem vorläufigen Endergebnis 65,21 Prozent (minus 0,73 Prozentpunkte), der Unabhängige Bauernverband OÖ (UBV) legte auf 18,70 Prozent (plus 4,36 Prozentpunkte) zu. Die Grünen kamen auf 6,51 Prozent (plus 1,45 Prozentpunkte), die Freiheitliche Bauernschaft (FB) rutschte auf 4,99 Prozent ab (minus 3,41 Prozentpunkte). Die SPÖ-Bauern lagen nur noch bei 4,60 Prozent (minus 1,45 Prozentpunkte) und schafften damit gerade noch den Einzug in die Kammer.