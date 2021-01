Wohncontainer, Holz, Werkzeug für die Bebenopfer

Immer wieder bebte die Erde in Kroatien seit Ende des vergangenen Jahres. Viele burgenländischen Feuerwehren haben rasch Hilfsaktionen auf die Beine gestellt. „Die Versorgung mit Lebensmitteln und Kleidung ist mittlerweile recht gut gesichert. Gebraucht wird in erster Linie Baumaterial“, weiß der Parndorfer Kommandant, Gerald Kammerhofer. Gemeinsam mit den Kameraden aus Neudorf, Potzneusiedl, Zurndorf, Deutsch Jahrndorf und Neusiedl am See sammelten die Helfer Geldspenden – rund 40.000 Euro kamen zusammen. „Damit haben wir dringend benötigte Dinge gekauft. Wir danken allen Unterstützern“, so der Burgenländer.